Santokhi India Visit: भाजपा मुख्यालय पहुंचे सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी, जेपी नड्डा से सीखे चुनावी गुर

सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने प्रवासी भारतीयों के योगदान के बारे में चर्चा की। नड्डा ने सूरीनाम के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री व अन्य प्रतिनिधियों को स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के विदेश मामलों के विभाग प्रभारी विजय चौथाईवाले और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी भी मौजूद थे।

Met Hon. President of Suriname H.E Chandrikapersad Santoshi, Foreign Minister of Suriname Mr Albert Ramdin and other delegates at the BJP HQ today. We had an enjoyable discussion over the role of the BJP in our nation’s progress & the coordination between governments and parties. pic.twitter.com/VTv4Kcf9py