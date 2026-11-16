'बंगाल को एनकाउंटर स्टेट न बनाएं': रतन शेख की मौत पर विपक्ष का सवाल, भाजपा बोली- अपराधियों को बख्शेंगे नहीं

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस मुठभेड़ में रतन शेख की मौत के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। रतन शेख एक पुलिस कांस्टेबल पर गोली चलाने का मुख्य आरोपी था। भाजपा सरकार ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है, जबकि विपक्षी दलों ने मुठभेड़ की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अपराधियों को सजा देने का अधिकार अदालतों के पास होना चाहिए।

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सोमवार को बीरभूम के पुलिस अधीक्षक ने दोहराया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में रतन शेख के दो सहयोगियों रमेश लोहार और नूर हुसैन शेख को भी गिरफ्तार किया गया है।पुलिस के मुताबिक, रतन शेख को रविवार शाम बीरभूम जिले के नानूर स्थित चराकोल गांव के एक ईंट भट्ठे पर ले जाया गया था। पुलिस 13 नवंबर को एक कांस्टेबल पर हुई गोलीबारी में इस्तेमाल हथियार बरामद करना चाहती थी।बीरभूम के एसपी ने बताया कि जब पुलिसकर्मी पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी शुरू करने वाले थे, तभी रतन शेख ने अचानक कई राउंड गोलियां चला दीं। गोलियां पुलिस की गाड़ी में लगीं। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। रतन शेख के शरीर में तीन गोलियां लगी थीं। उसे नानूर के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी के अनुसार, रतन शेख के खिलाफ 36 मामले दर्ज थे, जबकि उसके सहयोगी रमेश लोहार के खिलाफ 17 से 18 मामले दर्ज थे। इनमें लूटपाट और अवैध हथियारों से जुड़े मामले शामिल हैं।मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों, दुष्कर्मियों और अवैध हथियार रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने रविवार को कहा था कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाता है तो क्या पुलिस उसे मिठाई खिलाएगी? पुलिस को जवाब देने की पूरी छूट दी गई है। अगर कोई पुलिसकर्मी पर हमला करता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब तक मुठभेड़ में मारे गए लोग या तो दुष्कर्मी थे या फिर ऐसे अपराधी थे, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसी मुठभेड़ हो सकती हैं। उनके मुताबिक, पिछली सरकार के दौरान बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी और अपराधियों के मन में पुलिस का डर खत्म हो गया था। राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी पुलिस का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी।दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने मुठभेड़ को लेकर सरकार को घेरा है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की, लेकिन सवाल उठाया कि क्या पुलिस को खुद ही न्याय करने की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए? उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि सजा कौन देगा और किस प्रक्रिया के तहत दी जाएगी।माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि अदालतों के बजाय सरकार को न्याय देने की जिम्मेदारी सौंपना खतरनाक परंपरा शुरू कर सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुमन रॉय चौधरी ने कहा कि अपराधियों को पारदर्शी जांच के बाद अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि बंगाल को एनकाउंटर स्टेट नहीं बनना चाहिए।पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर को शांतिनिकेतन में हुई गोलीबारी के दौरान कांस्टेबल बिस्वजीत दास के पैर में गोली लगी थी। उन्हें पहले बोलपुर सब-डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें बर्दवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। इसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उनकी सर्जरी होने की संभावना है।एसपी ने बताया कि पुलिस को रविवार को सूचना मिली थी कि रतन शेख बर्दवान जिले में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर उसे दोपहर के आसपास गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने ईंट भट्ठे पर हथियार छिपाने की बात बताई थी। पुलिस उसी हथियार को बरामद करने के लिए उसे वहां लेकर गई थी। एसपी ने बताया कि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सोमवार को फॉरेंसिक टीम ईंट भट्ठे की जांच करेगी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा।