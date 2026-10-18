हादसों का रविवार: कहीं ट्रक से भिड़ी बाइक, कहीं बस में घुसी कार; पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गई पांच की जान

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में रविवार सुबह दो अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की जान चली गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों हादसे नेशनल हाईवे-19 पर हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

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पहला हादसा दुर्गापुर के भिरिंगी चौराहे के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक, बाइक पर दो युवक और एक महिला सवार थे। तीनों भिरिंगी की तरफ से पियाला जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई।हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार तीनों लोग उछलकर अलग-अलग दिशाओं में जा गिरे। गंभीर हालत में उन्हें दुर्गापुर उप-जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई।स्थानीय लोगों का कहना है कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर के बाद बाइक का अगला पहिया ट्रक के पिछले हिस्से में बुरी तरह फंस गया था। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से बाइक और ट्रक को अलग कराया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि हादसे के वक्त बाइक की रफ्तार कितनी थी और क्या उस पर सवार लोग शराब के नशे में थे। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।दूसरा हादसा नेशनल हाईवे-19 पर दुर्गापुर से आसनसोल की ओर जाने वाले रास्ते में अंडाल क्रॉसिंग के सर्विस रोड पर हुआ। पुलिस के मुताबिक, एक कार सर्विस रोड पर मुड़ रही थी, तभी वह आगे चल रही बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत सात लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को निकालकर बिधाननगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार में सवार लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रहे थे।ये भी पढ़ें:पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कार बस के पीछे कैसे टकराई और चालक ने वाहन से नियंत्रण क्यों खो दिया। दोनों हादसों में पांच लोगों की मौत के बाद पुलिस दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने में जुटी है।