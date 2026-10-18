सूरत: संपत्ति विवाद में खूनी खेल, बेटे ने मां और छोटे भाई को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट; आरोपी गिरफ्तार

गुजरात के सूरत में संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने अपनी मां और छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार सुबह करीब 7:30 बजे लिंबायत इलाके की सहजानंद सोसाइटी में हुई। पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतकों की पहचान मल्लेश्वरी गोडुरू और उनके सबसे छोटे बेटे राजू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, यह परिवार मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला है और सूरत में रह रहा था।

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