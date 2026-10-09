बिहार विधान परिषद चुनाव: चार में दो सीटें फंसीं, आरएलएम में बगावत से सांसत में जदयू; कैसे बनेगा समीकरण?

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बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के दौरान पार्टी में गुटबाजी और सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) में तीन विधायकों के बगावती तेवर से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) सांसत में है। पार्टी में जारी अंदरूनी कलह और सहयोगी दल में बगावत के कारण जदयू के हिस्से की चार में से दो सीटें फंस गई हैं। गौरतलब है कि सारण शिक्षक निर्वाचण क्षेत्र में आरएलएम के चार में से तीन विधायकों ने जहां निर्दलीय उम्मीदवार रामेश्वर महतो को समर्थन देने की घोषणा की है, वहीं पटना स्नातक क्षेत्र में बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।