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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अब तक सामने आए ज्यादातर उल्लंघन होटलों और भोजनालयों में साफ-सफाई की कमी से जुड़े हैं। इनमें वेटर का दस्ताने और सिर पर कवर (हेड कवर) न पहनना, और रसोई में गंदगी होना जैसी बातें शामिल हैं। टीम उन शिकायतों की भी सख्ती से जांच कर रही है जिनमें दुकानों तय कीमतों से ज्यादा दाम वसूलने की बात कही गई है। साथ ही, कम तौल या कम मात्रा में सामान बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।अधिकारियों ने बताया कि रविवार को सन्निधानम (मंदिर परिसर) के एक होटल से बासी खाना जब्त करके नष्ट कर दिया गया और उस होटल पर जुर्माना भी लगाया गया। टीम ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सड़े हुए फलों को पूरी तरह से फेंक दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल खराब हिस्से को हटाकर बाकी फल का इस्तेमाल जूस बनाने के लिए किया जाए।यह निरीक्षण अभियान तीन अलग-अलग टीमों द्वारा चलाया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के अलावा, अधिकारी अयप्पा भक्तों से सीधे बातचीत करके उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। अगर भक्त कोई शिकायत करते हैं, तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाती है।सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर को वार्षिक 'मंडल' तीर्थयात्रा सीजन के लिए 17 नवंबर को खोला गया था। 'मंडल पूजा' 27 दिसंबर को होगी, जिसके बाद मंदिर उस दिन के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद, 'मकरविलक्कू' तीर्थयात्रा सीजन के लिए मंदिर 30 दिसंबर को शाम 5 बजे फिर से खुलेगा। 'मकरविलक्कू' उत्सव 14 जनवरी को मनाया जाएगा। भक्त 19 जनवरी तक दर्शन कर सकते हैं, और 20 जनवरी को मंदिर बंद हो जाएगा।