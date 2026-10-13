कर्नाटक: आंध्र प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी समेत तीन अन्य पर बंगलूरू में एफआईआर दर्ज, क्या है आरोप?

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आंध्र प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी समेत तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक पब में देर रात की चेकिंग के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथियों के साथ बदसलूकी और मारपीट की। यह घटना 10 अक्तूबर को देर रात करीब 1.30 बजे हुई। शहर के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन इलाके के एक पब में अचानक चेकिंग की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि पिछले छह महीनों से सीसीबी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के साथ काम कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर ने आईएएस अधिकारी विकास मरमत और तीन अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।