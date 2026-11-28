विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक नए शोध में यह तस्वीर सामने आई है। शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों के आधार पर 30 से 49 वर्ष की 3,48,882 महिलाओं का विश्लेषण किया है। देश में केवल 0.87% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कभी स्तन कैंसर के लिए स्तन की जांच कराई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा महज 0.67 फीसदी रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1.27% महिलाओं ने जांच कराने की बात कही।इस बीच बीते 21 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत अब तक स्तन कैंसर की 17.4 करोड़ बार जांच की जा चुकी है। 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की सामान्य कैंसर जांच के तहत स्तन, मुंह और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की जा रही है।तमिलनाडु में सर्वाधिक 5.81 फीसदी महिलाओं ने स्तन कैंसर की जांच कराई है। वहीं झारखंड में यह आंकड़ा केवल 0.11% रहा, जो सबसे कम है। पूर्वी भारत के राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर जांच का अनुपात 0.22% रहा, जबकि दक्षिण भारत में यह 2.35% दर्ज किया गया। शोध में शिक्षा और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी अंतर पाया गया।nबेहतर शिक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों की महिलाओं में जांच कराने की संभावना अधिक रही। शोधकर्ताओं के मुताबिक, जांच की सुविधा और जागरूकता तक पहुंच में क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं इस अंतर की अहम वजह हैं।