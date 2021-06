बंगालः तिरपाल चोरी केस में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे सुवेंदु अधिकारी को राहत नहीं, जांच रहेगी जारी, अब 22 जून को होगी सुनवाई

हाल ही में पश्चिम बंगाल के कांथी में भाजपा नेता और नंदीग्राम से विधायक सुवेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी पर नगरपालिका की राहत सामग्री चुराने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। इस एफआईआर को रद्द करने की मांग लेकर सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें सोमवार (14 जून) को कोई राहत नहीं मिली। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। फिलहाल कोर्ट की तरफ से इस मामले की जांच पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।



कभी ममता के रहे खास, अब ममता के ही बन गए धुर विरोधी

गौरतलब है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकार ने चुनाव जीतने के बाद सुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ राहत सामग्री चुराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। सुवेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के ही नेता थे और ममता बनर्जी के बेहद करीबी भी थे। हालांकि, बाद में उन्होंने टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया।

West Bengal: Leader of Opposition Suvendu Adhikari moves Kolkata High Court seeking directions to quash FIR registered against him in Tarpaulin theft case. Matter to be heard on June 22