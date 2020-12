सीएम ममता बनर्जी की रैली में शामिल हुए बाउल गायक बासुदेव दास, अमित शाह को अपने घर खिलाया था खाना

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली हुई। इस रैली में बाउल गायक बासुदेव दास गाना गाते हुए नजर आए। अमित शाह ने 20 दिसंबर को अपने बंगाल दौरे के दौरान इसी बाउल गायक बासुदेव दास के घर खाना खाया था, जो ममता की रैली में शरीक हुए। बासुदेव ने अपने हाथों से खाना बनाकर अमित शाह को खिलाया था। इसके साथ ही उन्होंने गृहमंत्री को गाना भी सुनाया था।

ममता 'दीदी' और अमित शाह दोनों ही मेरे दिल के करीब- बासुदेव दास

कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बासुदेव दास ने कहा है कि 'ममता 'दीदी' और अमित शाह दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं।' दास ने कहा कि 'मैं यहां परफॉर्म करने के लिए आया था। आज दीदी (ममता बनर्जी) ने मुझे फोन किया तो मैं यहां हूं अगर भाजपा का कोई मुझे आमंत्रित करता है तो मैं उनकी रैली में भी परफॉर्म करूंगा। बाउल समुदाय सभी का है। दीदी और अमित शाह जी दोनों ने मुझे सम्मान दिया।'

