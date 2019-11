अयोध्या केस: क्या सरकार वाकई रिकॉर्ड करेगी आपके फोन कॉल्स?

गूगल सर्च टूल: पड़ताल के चरण

इस खबर से संबंधित जानकारी को गूगल पर सर्च करने के लिए हमने एक की-वर्ड उपयोग किया।

पड़ताल के लिए हमने "अयोध्या की संचार सुरक्षा के नए नियम" और "संचार सुरक्षा के नए नियम 2019" कीवर्ड को गूगल पर खोजा था।



यह की-वर्ड लगाकर खोजने पर अयोध्या सुरक्षा संबंधित तमाम लिंक्स सामने आ गए और उसमें पुलिस सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर हमें खबरें और वीडियो तो मिले मगर ये खबर कहीं भी नहीं मिली। फिर हमने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के लिए की-वर्ड सर्च किया तो एएनआई का ट्वीट मिला जिसमे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की गई थी।



ANI UP

✔

@ANINewsUP

Ayodhya District Magistrate, Anuj Kumar Jha prohibits social media messages & posters on Ayodhya land case, that could disturb communal harmony, in view of upcoming festivals & verdict in Ayodhya land case. Prohibition will stay in force till 28th December, 2019.

( हिंदी अनुवाद : ANI UP के ट्विटर हैंडल पर अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा का बयान मिला जिसमें उन्होंने लिखा, ‘अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अयोध्या जमीन विवाद में ऐसे किसी भी सन्देश को,सोशल मीडिया मैसेज और पोस्टर पर पाबंदी लगा रखी है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ सकता है और नकारात्मक असर पड़ सकता हैं और यह निषेध 28 दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा।’)