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न्यूज डायरी: असम में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5; बंगाल का नाम 'पश्चिम बंग' करने की पहल

Tue, 06 Oct 2026 08:14 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 06 Oct 2026 08:14 AM IST
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आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
पूर्वोत्तर भारत में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, मंगलवार सुबह 04:23 बजे असम के नगांव में 33 किलोमीटर की गहराई पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
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बदलेगा बंगाल का नाम पश्चिम बंग होगा: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक
पश्चिम बंगाल का नाम अब ‘पश्चिम बंग’ करने की तैयारी है। राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक लाएगी। अंग्रेजी में भी नाम ‘पश्चिम बंग’ ही रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि पहली बार राज्य में बनी भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कई अहम फैसले और बदलाव कर रही है।
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