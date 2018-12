भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के वाहन पर बृहस्पतिवार को कूचबिहार जिले के सीतलकुची इलाके में अज्ञात तत्वों ने हमला किया। घोष भाजपा की ‘रथयात्रा’ में हिस्सा लेने के लिए कूचबिहार में हैं। जब वह जिले में मठभांगा जा रहे थे, तब उनके वाहन पर हमला किया गया।

It is sad & unbelievable when violence mars the Holy Land of Thakur Panchanan Barma.On our way to this shrine,TMC goons attacked us shamelessly wrecking and breaking our vehicles.Desperation of TMC to stop us & Yatra by all ruthless means is so evident in their acts of violence. pic.twitter.com/0fqlk0EFxx