Election 2023: अगरतला की सड़कों पर उतरीं ममता बनर्जी; विजय संकल्प रैली में बोले राजनाथ- जीरो से हीरो बनी BJP

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी राज्य के दौरे पर पहुंची और उन्होंने राजधानी अगरतला की सड़कों पर रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ राजधानी की सड़कों पर चले। अगरतला में ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यहां सीपीएम-कांग्रेस गठबंधन है, बंगाल में भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस तीनों मिलकर हमारे खिलाफ बोलती हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। सीपीएम की सरकार बंगाल में सालों थी लेकिन इन्होंने क्या किया? कांग्रेस चार साल साथ रहेगी लेकिन चुनाव से पहले पलटी मारेगी।

