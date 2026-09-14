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ब्रिक्स समिट 2026: बौखला गए तारिक रहमान, बांग्लादेश का पीएम मोदी को संदेश

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 14 Sep 2026 12:56 PM IST

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली नहीं आए थे. तब हुमायूं कबीर ने कहा था कि बांग्लादेश के पीएम को आमंत्रित नहीं किया गया. अब बांग्लादेश ने भारत से रिश्तों के बारे में नया बयान दिया है। ... और पढ़ें

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