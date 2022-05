{"_id":"6289bf76e9ad093d6c1d4f00","slug":"assam-floods-water-entered-2-251-villages-indian-air-force-evacuates-citizens-and-airlifts-rescue-teams","type":"story","status":"publish","title_hn":"Assam Floods: 2,251 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए वायु सेना ने संभाला मोर्चा ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिसपुर Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sun, 22 May 2022 10:13 AM IST