असम: सीएम हिमंत सरमा के परिवार को जान का खतरा, करेंगे अदालत का रुख; जुबीन गर्ग मौत मामले से क्या कनेक्शन?

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19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत हुई।

9 अक्तूबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अमृतप्रभा महंत को जमानत दी।

संदीपन गर्ग को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

जुबीन गर्ग न्याय समिति ने श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को जमानत मिलने पर मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी।

सुप्रीम कोर्ट में दोनों मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 30 नवंबर को सुनवाई होनी है।

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदालतें अपना काम कर रही हैं और राज्य सरकार न्यायिक आदेशों का सम्मान करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विधायक के नेतृत्व वाले समूह की ओर से दी गई धमकी से राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश हो रही है। यह धमकी जुबीन गर्ग न्याय समिति की ओर से दी गई है। समिति का नेतृत्व रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई कर रहे हैं। समिति ने गुरुवार को कहा था कि यदि श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को जमानत मिलती है या राज्य सरकार उनकी जमानत का प्रभावी विरोध नहीं करती तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 30 नवंबर को सुनवाई होनी है।सरमा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की धमकी सामान्य विरोध प्रदर्शन से अलग है। उनके मुताबिक, प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर नहीं, बल्कि उनके घर पहुंचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे परिवार के लिए खतरा और हत्या की सीधी कोशिश तक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अदालत के आदेशों का सम्मान करती है और किसी को भी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने विधानसभा में जो बातें कही थीं, उनका जिक्र आरोपपत्र में भी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अदालत के काम में हस्तक्षेप करने के बजाय मामले के गवाहों से सवाल करें।सरमा ने इस मामले में पहले जमानत पा चुके आरोपियों का भी जिक्र किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 9 अक्तूबर को गायिका अमृतप्रभा महंत को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानतदारियों पर जमानत दी थी। अदालत ने संदीपन गर्ग को भी जमानत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतप्रभा की जमानत के आदेश में उल्लेख है कि सुनवाई के दौरान 160 गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, जबकि विशेष जांच दल की जांच के दौरान उनके नाम का जिक्र किया गया था। सरमा ने कहा कि इस अंतर को लेकर सवाल गवाहों से पूछे जाने चाहिए, न कि मुख्यमंत्री से।गायक जुबीन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में शामिल होने सिंगापुर गए थे। सिंगापुर पुलिस ने कहा था कि उनकी मौत में किसी तरह की साजिश नहीं थी। हालांकि, असम में इस मामले की जांच जारी है। मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, अमृतप्रभा महंत, शेखर ज्योति गोस्वामी, उनके चचेरे भाई और निलंबित पुलिस उपाधीक्षक संदीपन गर्ग तथा निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य आरोपी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामकानु और सिद्धार्थ की जमानत याचिकाओं पर 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।इस मामले में जमानत को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर घेरने की धमकी को अदालत के संज्ञान में लाया जाएगा। इस मामले के प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं।