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असम: सीएम हिमंत सरमा के परिवार को जान का खतरा, करेंगे अदालत का रुख; जुबीन गर्ग मौत मामले से क्या कनेक्शन?

Fri, 06 Nov 2026 03:27 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Fri, 06 Nov 2026 03:27 PM IST
सार

जुबीन गर्ग की मौत के मामले में आरोपियों की जमानत को लेकर असम में विवाद बढ़ गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने उनके आवास का घेराव करने की धमकी को परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। राज्य सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट में उठाएगी। आखिर किस संगठन ने यह चेतावनी दी? क्या 30 नवंबर की सुनवाई से पहले मामला और गरमाएगा? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Assam CM Himanta Biswa Sarma Claims Threat to Family Life Moves Court Over Link to Zubeen Garg Death Case
मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा पर सवाल क्यों? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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असम में गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले ने अब नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को कहा कि अगर मामले के दो मुख्य आरोपियों को जमानत मिलती है तो उनके आवास का घेराव करने की धमकी दी गई है। उन्होंने इसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने उठाएगी। उन्होंने कानूनी विभाग को इस धमकी की जानकारी अदालतों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। सरमा के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय के बजाय उनके निजी आवास को घेरने की बात कही गई है, जो उनके परिवार के लिए गंभीर खतरा है।
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मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदालतें अपना काम कर रही हैं और राज्य सरकार न्यायिक आदेशों का सम्मान करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विधायक के नेतृत्व वाले समूह की ओर से दी गई धमकी से राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश हो रही है। यह धमकी जुबीन गर्ग न्याय समिति की ओर से दी गई है। समिति का नेतृत्व रायजोर दल के विधायक अखिल गोगोई कर रहे हैं। समिति ने गुरुवार को कहा था कि यदि श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को जमानत मिलती है या राज्य सरकार उनकी जमानत का प्रभावी विरोध नहीं करती तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 30 नवंबर को सुनवाई होनी है।
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मुख्यमंत्री ने परिवार की सुरक्षा को लेकर क्या कहा?
सरमा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की धमकी सामान्य विरोध प्रदर्शन से अलग है। उनके मुताबिक, प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर नहीं, बल्कि उनके घर पहुंचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे परिवार के लिए खतरा और हत्या की सीधी कोशिश तक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अदालत के आदेशों का सम्मान करती है और किसी को भी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने विधानसभा में जो बातें कही थीं, उनका जिक्र आरोपपत्र में भी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अदालत के काम में हस्तक्षेप करने के बजाय मामले के गवाहों से सवाल करें।
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जमानत पाने वाले आरोपियों को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बताया?
सरमा ने इस मामले में पहले जमानत पा चुके आरोपियों का भी जिक्र किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 9 अक्तूबर को गायिका अमृतप्रभा महंत को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानतदारियों पर जमानत दी थी। अदालत ने संदीपन गर्ग को भी जमानत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतप्रभा की जमानत के आदेश में उल्लेख है कि सुनवाई के दौरान 160 गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया, जबकि विशेष जांच दल की जांच के दौरान उनके नाम का जिक्र किया गया था। सरमा ने कहा कि इस अंतर को लेकर सवाल गवाहों से पूछे जाने चाहिए, न कि मुख्यमंत्री से।

जुबीन गर्ग की मौत का मामला क्या है?
गायक जुबीन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में शामिल होने सिंगापुर गए थे। सिंगापुर पुलिस ने कहा था कि उनकी मौत में किसी तरह की साजिश नहीं थी। हालांकि, असम में इस मामले की जांच जारी है। मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, अमृतप्रभा महंत, शेखर ज्योति गोस्वामी, उनके चचेरे भाई और निलंबित पुलिस उपाधीक्षक संदीपन गर्ग तथा निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर बोरा और प्रबीन बैश्य आरोपी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामकानु और सिद्धार्थ की जमानत याचिकाओं पर 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।


मामले में अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा?
इस मामले में जमानत को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर घेरने की धमकी को अदालत के संज्ञान में लाया जाएगा। इस मामले के प्रमुख घटनाक्रम इस प्रकार हैं।
  • 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत हुई।
  • 9 अक्तूबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अमृतप्रभा महंत को जमानत दी।
  • संदीपन गर्ग को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
  • जुबीन गर्ग न्याय समिति ने श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को जमानत मिलने पर मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी।
  • सुप्रीम कोर्ट में दोनों मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 30 नवंबर को सुनवाई होनी है।
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