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कोलकाता के मुकुंदापुर स्थित नारायणा आरएन टैगोर अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इस सफल सर्जरी की जानकारी दी। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक, बच्चे को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) नाम की जन्मजात हृदय संबंधी समस्या थी। इसमें दिल के ऊपरी दो कक्षों को अलग करने वाली दीवार में छेद हो जाता है।डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे के दिल में छेद काफी बड़ा था। इस वजह से कैथेटर आधारित डिवाइस की मदद से इसे बंद करना संभव नहीं था। ऐसे में सर्जरी करना जरूरी हो गया था। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि बच्चे के परिवार को सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय और इसका उसकी पढ़ाई पर पड़ने वाले संभावित असर की चिंता थी। इसलिए परिवार ने अस्पताल की मेडिकल टीम से चर्चा करने से पहले इलाज के कई विकल्पों पर विचार किया। आखिरकार उन्होंने रोबोटिक सर्जरी कराने का फैसला किया।यह सर्जरी अस्पताल में कार्डियक और रोबोटिक सर्जरी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. ललित कपूर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने की। डॉ. कपूर ने बताया कि इस प्रक्रिया में शरीर पर बड़े चीरे लगाने के बजाय छोटे चीरे लगाए गए। इससे सर्जरी के बाद होने वाली परेशानी कम हुई और मरीज को तेजी से ठीक होने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि पारंपरिक सर्जरी को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तैयार रखा गया था। रोबोटिक तकनीक की मदद से छोटे चीरों के जरिए दिल के छेद को बंद किया गया। इसके लिए बच्चे के ही पेरीकार्डियम के ऊतक का इस्तेमाल किया गया।पेरीकार्डियम एक दोहरी परत वाली थैली होती है, जो हृदय को चारों ओर से ढककर रखती है। डॉक्टरों ने इसी ऊतक को प्राकृतिक पैच के रूप में इस्तेमाल कर दिल की दीवार में मौजूद छेद को बंद किया। इससे कृत्रिम पैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।नारायणा हेल्थ ग्रुप के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आर. वेंकटेश ने कहा कि यह प्रक्रिया उन्नत हृदय चिकित्सा और मरीज-केंद्रित इलाज के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं, नारायणा हेल्थ ईस्ट में कोलकाता और कॉरपोरेट ग्रोथ इनिशिएटिव के निदेशक एवं क्लस्टर प्रमुख अभिजीत सीपी ने कहा कि रोबोटिक एएसडी सर्जरी में मरीज के अपने ऊतक का इस्तेमाल मिनिमली इनवेसिव कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है।