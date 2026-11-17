तनिष्क लूटकांड: 11 किलो सोना तमिलनाडु की पहाड़ियों में छिपाया, मुख्य आरोपी निशांत की इस गलती ने पहुंचाया जेल
तमिलनाडु के मदुरै में तनिष्क शोरूम से करोड़ों रुपये के सोने की लूट के मुख्य आरोपी यूट्यूबर निशांत को अदालत ने 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 11.9 किलोग्राम सोना बरामद किया है। यह लूट 12 नवंबर को हुई थी।
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पुलिस ने क्या बताया?
निशांत को सोमवार को धर्मपुरी जिले के सेसामपट्टी इलाके से अधियामन कोट्टई पुलिस ने पकड़ा था। इसके बाद उसे यहां के एस.एस. कॉलोनी पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर (दक्षिण) ए.जी. इनिगो दिव्यां के नेतृत्व में एक जांच टीम ने उससे पूछताछ की।
மதுரை மாநகரம்: நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் பெண் உட்பட 2 பேர் கைது – கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 5½ கிலோ நகைகள் மீட்பு மதுரையில் நடைபெற்ற தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளைச் சம்பவம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட தனிப்படையினர், சம்பவ இடத்திலிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள் மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகளை ஆய்வு செய்து, பெண் உட்பட இருவரைக் கைது செய்தனர். மேலும், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 5½ கிலோ நகைகளும் மீட்கப்பட்டன. Madurai City: Two Arrested in Tanishq Jewellery Store Robbery Case – 5½ kg of Stolen Jewellery Recovered Special teams formed to investigate the Tanishq jewellery store robbery in Madurai analysed CCTV footage from the crime scene and telephone call records, leading to the arrest of two persons, including a woman. A total of 5½ kg of stolen jewellery was also recovered. #MaduraiCityPolice #JewelleryRobbery #StolenJewelleryRecovered #TwoArrested #TamilNaduPolice— Tamil Nadu Police (@tnpoliceoffl) November 15, 2026
उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर, पुलिस ने मुनियांडीपुरम गोपालिपुरम पहाड़ी इलाके में छिपाकर रखा गया 6.4 किलोग्राम चोरी का सामान बरामद किया। इसके अलावा, उसके एक साथी और सह-आरोपी मीनाक्षी के पास से 5.5 किलोग्राम सोना पहले ही बरामद किया जा चुका था, जिससे कुल बरामद सोना 11.9 किलोग्राम हो गया है।
कैसे हुई गिरफ्तारी?
पुलिस के अनुसार, पांच दिन तक सघन तलाशी अभियान चलाने के बाद उसे पकड़ा गया। इस दौरान उसके मोबाइल फोन की लोकेशन पर नजर रखी गई और एक बस के चालक दल के सदस्य के फोन कॉल से भी मदद मिली। पुलिस के अनुसार, आरोपी को धर्मपुरी जिले के सेसामपट्टी इलाके में उस समय पकड़ा गया, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था।
यह घटना कब की है?
यह लूट 12 नवंबर की तड़के मदुरै बाईपास रोड पर स्थित तनिष्क शोरूम में हुई थी। पूछताछ के बाद, सरकारी राजाजी अस्पताल में निशांत का अनिवार्य मेडिकल परीक्षण कराया गया। पेरियार बस स्टैंड के पास स्थित कंट्रोल रूम यूनिट में उसके बायोमेट्रिक विवरण (फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन सहित) दर्ज किए गए।
इसके बाद, 16 नवंबर को उसे मदुरै जिला पांचवीं न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मी प्रिया के सामने पेश किया गया। पुलिस ने बरामद ज्वेलरी को जज के सामने पेश किया, जिसके बाद उन्होंने आरोपी को 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तब से निशांत को कड़ी सुरक्षा के बीच मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया है।