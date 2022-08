Assam: एआईयूडीएफ का दावा- छह कांग्रेस विधायक बदल सकते हैं पाला, बिहार से भाजपा का पतन शुरू

असम की विपक्षी पार्टी एआईयूडीएफ (AIUDF) ने दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस के छह विधायक उसके संपर्क में हैं। 2-3 विधायक तो पार्टी के साथ हैं।

एआईयूडीएफ के महासचिव करीमुद्दीन बरभुइया ने कहा कि छह माह पहले मैंने कहा था कि कुछ कांग्रेस विधायक हमारे साथ आएंगे। कुछ विधायकों ने पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल से मिले हैं। हम उपचुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के छह विधायक हमारे संपर्क में हैं।

Assam | 6 months ago I said, some Congress MLAs will share the dais with us. 2-3 Congress MLAs are with us. They met our party supremo Badruddin Ajmal. We don’t want bye-elections, so we're waiting. Six Congress MLAs are in touch with us: Karim Uddin Barbhuiya, AIUDF General Secy pic.twitter.com/z61wnU6OhE