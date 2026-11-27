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भाजपा की ओर से आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैष्णव ने सवाल उठाया कि अगर इस तरह की पाबंदियों को चुनौती नहीं दी गई, तो क्या भविष्य में लोगों को मंदिर जाने से भी रोक दिया जाएगा?उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु अपनी जगह कायम है। एक दीपम जलाने से रोककर आपने लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उन्हें आहत किया है और उनकी भावनाओं को विचलित किया है। आज आपने एक दीपम जलाने से रोका है, कल आप कहेंगे कि कोई मंदिर नहीं जा सकता? आप मंदिरों को बंद कर देंगे? क्या वे यही चाहते हैं?'केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान के प्रति सच्चा सम्मान करने का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और अपनी संस्कृति, भगवान मुरुगन तथा प्राचीन विरासत पर गर्व करना है। रेलवे परियोजनाओं को लेकर वैष्णव ने मंच से सीधे टीवीके से अपील की। उन्होंने पार्टी को भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाने की चुनौती दी और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सभी जरूरी धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर परियोजना बिना किसी परेशानी के पूरी की जाएगी।वैष्णव ने दावा किया कि तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं के लिए करीब 4,800 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, लेकिन राज्य सरकार अब तक केवल 1,253 हेक्टेयर जमीन का ही अधिग्रहण कर पाई है। यह कुल जरूरत का महज 24 फीसदी है।उन्होंने सवाल उठाया कि जमीन के बिना रेलवे परियोजनाओं का निर्माण कैसे किया जा सकता है। साथ ही सहकारी संघवाद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दो कदम बढ़ाए जाने पर राज्य सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि तमिलनाडु और वहां के लोगों की प्रगति हो सके।वैष्णव ने नेताओं से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटने की अपील की। उन्होंने कहा कि विरोधी भले ही एक दीपम जलाने से रोकने में सफल हो जाएं, लेकिन वे तमिल लोगों की तरक्की, विकास और वैश्विक पहचान को नहीं रोक सकते। तमिल लोगों का गौरव बरकरार है।केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर सांविधानिक तरीकों से चुनाव कराने की प्रक्रिया को खारिज करने और पूरे देश में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई और कांग्रेस ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस की बार-बार की जाने वाली शिकायतों को खारिज किया। कांग्रेस का आरोप रहा है कि ईवीएम की वजह से उसे चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है। वैष्णव ने कहा, 'तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरलम, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ईवीएम से मतदान हुआ, जहां कांग्रेस को शून्य सीटें मिलीं।' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर मेहनत करने से बचती है और केवल एक परिवार के नाम के भरोसे राजनीति करती रहती है।