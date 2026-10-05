अरुणाचल प्रदेश : सियांग प्रोजेक्ट पर उठे सवाल तो सोशल मीडिया पर लगा ब्रेक? मीडिया संगठनों ने मांगा जवाब

अरुणाचल प्रदेश के दो प्रमुख मीडिया संगठनों ने सोमवार को कहा कि राज्य के कई पत्रकारों ने शिकायत की है कि अपर सियांग हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़ी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो और दूसरी सामग्री भारत में या तो दिखाई नहीं दे रही है या फिर कुछ पत्रकारों के अकाउंट तक पहुंच सीमित कर दी गई है।

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