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इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह जानना अहम है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रोजेक्ट पर विवाद की स्थिति बनी है, वह क्या है? क्यों इस प्रोजेक्ट को चीन की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे बडे़ बांध का जवाब माना जा रहा है?अरुणाचल प्रदेश में इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है? क्षेत्र में हिंसा क्यों फैल गई? सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कैसे बात आगे बढ़ा रही है? आइये जानते हैं...

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अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त माहौल काफी संवेदनशील है। दरअसल, यहां सियांग जिले में एक बांध का निर्माण शुरू हो पाने से पहले ही स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आलम यह है कि बीते एक महीने से जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक तक हो चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश काफी हद तक बेनतीजा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अपर सियांग जिला प्रशासन ने हालात बिगड़ने की आशंका जताते हुए बीएनएसएस की धारा 163 लगाने का एलान कर दिया है।