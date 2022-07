{"_id":"62dbc31ee1c3f42b0766fee9","slug":"army-chief-gen-manoj-pande-released-book-memoirs-of-covid-warriors-in-olive-green","type":"story","status":"publish","title_hn":"COVID Warriors: जीवन और मौत से संघर्ष की वो 32 कहानियां, सेना प्रमुख जनरल पांडे ने जारी की किताब","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 23 Jul 2022 03:15 PM IST

भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज कोरोना काल में देश की जनता की सेवा करने और जीवन और मौत से संघर्ष के दौरान मदद करने वाले आर्मी के डॉक्टरों व नर्सों पर एक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें सेना के वर्दीधारी कोविड वॉरियर्स की 32 कहानियां व कविताएं हैं।

एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि यह किताब (Memoirs of COVID Warriors in Olive Green) में सेना के डॉक्टरों और नर्सों के अनुभवों का एक संग्रह है। इन कहानियों व कविताओं से वर्दीधारी कोविड योद्धाओं (COVID Warriors in Olive Green) के दिल और दिमाग की एक झलक मिलेगी।

बता दें, दो साल चली कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग में भारतीय सेना ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। हजारों मरीजों का सैन्य अस्पतालों व कोरोना शिविरों में इलाज किया गया था। देशभर में सेना के केंद्रों में उपचार के प्रबंध किए गए थे।