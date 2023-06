आंध्र प्रदेश: पदयात्रा के दौरान TDP के नेताओं पर हमला, पार्टी ने YSRCP कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं ने आरोप लगाया है कि कडप्पा जिले के प्रोद्दातुर में युवा गलम पदयात्रा के दौरान गुरुवार की रात वाईएसआरसीपी के लोगों ने उनपर हमला किया। पदयात्रा टीडीपी नेता और पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के नेतृत्व की जा रही है।

#WATCH | Andhra Pradesh | TDP (Telugu Desam Party) leaders allege attack from people of YSRCP during Yuvagalam padayatra in Proddutur. The padayatra is being carried out by TDP leader and party chief N Chandrababu Naidu's son Nara Lokesh.