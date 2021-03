अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास कैंपबेल बे सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार,रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 रही है।

An earthquake of magnitude 4.1 on the Richter scale occurred near Campbell Bay, Andaman and Nicobar island: National Center for Seismology