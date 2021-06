गुजरात : अहमदाबाद में 7 जून से दौड़ेंगी एएमटीएस-बीआरटीएस बसें, 50 फीसदी ही रहेगी क्षमता

कोरोना महामारी के चलते बंद चल रही एएमटीएस-बीआरटीएस की बसें 7 जून से फिर से अहमदाबाद की सड़कों पर चलेंगी। शहर में मामले कम होने के बाद प्रशासन ने ये राज्य सरकार के साथ विचार करने के बाद फैसले लिए हैं। जिन बसों को अनुमति मिली है वे केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेंगी।

Gujarat | Ahmedabad Municipal Transport Service (AMTS) and the Bus Rapid Transit System (BRTS) to resume services from June 7. Buses to operate between 6 am & 8 pm with 50% capacity.