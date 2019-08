जेटली को याद कर भावुक हुए अमित शाह, कहा- मुश्किल वक्त में हमेशा मेरा साथ दिया

अरूण जेटली को श्रद्धांजलि देते समय गृह मंत्री अमित शाह भावुक हो गए। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि देश ने एक कुशल नेता और मुखर वक्ता को खो दिया है। उनसे अपने व्यक्तिगत संबंधों को याद करते हुए अमित शाह काफी भावुक हो गए। शाह ने जेटली को मुश्किल समय का साथी बताते हुए कहा कि वे कठिन समय में हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते थे।

Union Home Minister Amit Shah in Delhi: Whenever I faced trouble in my life, Arun Jaitley ji stood by me. Today he is not with us anymore, I pray to the almighty to give peace to the departed soul and give strength to his family and BJP workers, to cope with this loss. https://t.co/TVOeoeZ83O