'Mera Maati Mera Desh': 'मेरा माटी मेरा देश' कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह और अनुराग ठाकुर, पढ़ें क्या कहा

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah at an event in Delhi



और पढ़ें

विज्ञापन

"...Chandrayaan-3 has reached the South Pole of the Moon. The scientists say that the many secrets will be unveiled now....Connecting every person to the development of the country and its future is the challenge the… pic.twitter.com/A8ULht4RZK — ANI (@ANI) September 1, 2023 'मेरा माटी मेरा देश' कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से भूले हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की एक नई दृष्टि दी है। उन्होंने (स्वतंत्रता सेनानियों) ने इसके लिए 'बलिदान' दिया देश, विकसित भारत बनाने के लिए आप सभी को योगदान देना होगा।वहीं, 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का कहा कि मेरी माटी-मेरा देश' कार्यक्रम के पीछे एक ही उद्देश्य है और वह है वीरों को श्रद्धांजलि देना। आगे उन्होंने कहा कि 'मेरी माटी, मेरा देश' कार्यक्रम के पीछे एक ही आस्था है-भारत के वीरों को नमन।आगे मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस धरती पर प्राण न्योछावर करने वालों को हम सब अपना समर्पण प्रतीक के रूप में दे रहे हैं। हर घर से, हर गांव से, हर देहात से मिट्टी का कण अमृत वाटिका के निर्माण में पहुंचे और हर भारतीय इस देश की मिट्टी से जुड़कर देश के विकास के कार्यरत रहे।