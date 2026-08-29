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नेपाल बाढ़ त्रासदी: वायरल हुए हरे रंग के मकान का क्या हुआ? बचा या डूब गया

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 29 Aug 2026 02:19 PM IST







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नेपाल में आई फ्लैश फ्लड ने सबकुछ बहा दिया। लेकिन इस भीषण तबाही के बीच एक 'हरे रंग के मकान' की मजबूती ने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उस घर का क्या हुआ जानिए ... और पढ़ें

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