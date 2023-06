Air India: फंसे यात्रियों को निकालने के लिए भेजी गई फ्लाइट; कल रूस पहुंचेगी फिर होगी सैन फ्रांसिस्को रवाना

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, '' हमारी उड़ान एआई-195 मुंबई (छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) से रूस के मगदान (व्लादिमीर वैयोत्स्की अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) के लिए हवा में है और इसके आठ जून सुबह 6 बजकर 30 मिनट (स्थानीय समयानुसार) पर व्लादिमीर वैयोत्स्की अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है।

UPDATE: FERRY FLIGHT TO MAGADAN AIRBORNE



Our ferry flight AI195 from Mumbai (BOM) to Magadan, Russia (GDX) is now airborne, and is expected to arrive at GDX at 0630 Hours (local time) on 08 June 2023.



An Air India team is on board the flight to provide any support that the… pic.twitter.com/oIwrqrF3po