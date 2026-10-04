एअर इंडिया एक्सप्रेस का नई उड़ान योजना: 110 विमान से बढ़ेगा एयरलाइन का नेटवर्क, इन सात शहरों में संभालेगी कमान

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टाटा समूह की एअर इंडिया एक्सप्रेस सर्दियों में उड़ानों की संख्या और क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एयरलाइन एअर इंडिया से कुछ विमान अपने बेड़े में शामिल करेगी। साथ ही, रेट्रोफिट के जरिए मौजूदा विमानों में सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। इससे घरेलू और कम दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के लिए क्षमता बढ़ेगी।