गुजरात पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई: रेलवे स्टेशन पर लूट, कुछ ही घंटे में दबोचे लुटेरे; ₹4 करोड़ का सोना बरामद

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गुजरात पुलिस ने ज्वैलर के कर्मचारी से कीमती सामान चोरी होने की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की। घटना के कुछ घंटे में ही पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया और चार करोड़ रुपये कीमत का दो किलो नौ सौ ग्राम सोना बरामद किया। यह सोना खेड़ा जिले के एक रेलवे स्टेशन से चुराया गया था। पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम हुई लूट के कुछ ही घंटों बाद अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस और रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीमों ने संदिग्धों को विरमगाम के पास पकड़ लिया। आरोप है कि लुटेरों के एक गिरोह ने शाम करीब पांच बजे एक ज्वैलर के कर्मचारी से कीमती सामान छीन लिया। यह कर्मचारी कोलकाता से सोना लेकर नडियाद रेलवे स्टेशन पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक चोरी के बाद पीड़ित ने आरोपियों का पीछा किया और उनकी गाड़ी की तस्वीर लेने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। खेड़ा सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और तुरंत राज्य कंट्रोल रूम को संदिग्ध कार और उसमें सवार लोगों के बारे में जानकारी दी।