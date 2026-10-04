गुजरात पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई: रेलवे स्टेशन पर लूट, कुछ ही घंटे में दबोचे लुटेरे; ₹4 करोड़ का सोना बरामद
पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात Published by: अमन मौर्या Updated Sun, 04 Oct 2026 04:35 PM IST
सार
गुजरात पुलिस ने नडियाद से चुराया गया चार करोड़ का सोना कुछ ही घंटों में बरामद कर चार आरोपियों को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान जान जोखिम में डालकर एक इंस्पेक्टर ने कार रोककर आरोपियों को दबोचा।
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विस्तार
गुजरात पुलिस ने ज्वैलर के कर्मचारी से कीमती सामान चोरी होने की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की। घटना के कुछ घंटे में ही पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया और चार करोड़ रुपये कीमत का दो किलो नौ सौ ग्राम सोना बरामद किया। यह सोना खेड़ा जिले के एक रेलवे स्टेशन से चुराया गया था। पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम हुई लूट के कुछ ही घंटों बाद अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस और रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीमों ने संदिग्धों को विरमगाम के पास पकड़ लिया। आरोप है कि लुटेरों के एक गिरोह ने शाम करीब पांच बजे एक ज्वैलर के कर्मचारी से कीमती सामान छीन लिया। यह कर्मचारी कोलकाता से सोना लेकर नडियाद रेलवे स्टेशन पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक चोरी के बाद पीड़ित ने आरोपियों का पीछा किया और उनकी गाड़ी की तस्वीर लेने में कामयाब रहा। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। खेड़ा सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और तुरंत राज्य कंट्रोल रूम को संदिग्ध कार और उसमें सवार लोगों के बारे में जानकारी दी।
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पुलिस ने कैसे पकड़ा?
शाम करीब साढ़े सात बजे अलर्ट मिलने पर, अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जानकारी और मोबाइल फोन सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (एसडीआर) डेटा के आधार पर भागने के संभावित रास्तों का पता लगाया। इससे संदिग्धों के बनासकांठा की ओर जाने का संकेत मिला। स्थानीय नेटवर्क से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने अहमदाबाद जिले के विरमगाम के पास संदिग्ध कार का पता लगाया और पाया कि बिना नंबर वाली एक गाड़ी जा रही थी। लोकल क्राइम ब्रांच और विरमगाम टाउन पुलिस की टीमों ने बिना नंबर वाली गाड़ी को रोकने के लिए ट्रक से नाकाबंदी की और मौके पर ही एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ ने गिरफ्तार संदिग्ध ने बताया कि उसके तीन साथी चोरी का सोना लेकर कार में आगे निकल गए थे। इसके बाद पुलिस ने कार का पता लगाया और विरमगाम के पास इंस्पेक्टर एसए गढ़वी और परेश जानी के नेतृत्व में जाल बिछाकर बाकी संदिग्धों को पकड़ लिया।
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इंस्पेक्टर को 500 मीटर घसीटा
पुलिस को देखते ही संदिग्धों ने अपनी कार गढ़वी की पुलिस गाड़ी से टकरा दी और पीछे से भागने की कोशिश की। पुलिस रिलीज के अनुसार, गढ़वी ने चलती कार का दरवाजा पकड़कर कार के अंदर पहुंचने, हैंडब्रेक खींचने और गाड़ी को रोकने में कामयाब रहे। इस दौरान उन्हें लगभग 500 मीटर तक घसीटा गया। पुलिस के दूसरे कर्मचारियों ने तुरंत कार अपने कब्जे में लिया और उसमें सवार लोगों को गिरफ्तार किया। एक और संदिग्ध, जो पास के खेतों से भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भी घेरकर हिरासत में ले लिया गया।
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मुख्यमंत्री ने दी बधाई
अधिकारियों ने बताया कि चोरी का सारा सामान (वजन दो किलो नौ सौ ग्राम और कीमत करीब चार करोड़ रुपये) कार की सीट कवर के अंदर छिपा हुआ मिला। अपराध में इस्तेमाल की गई दोनों गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस और पश्चिमी रेलवे जीआरपी की बहादुरी पर बधाई दी।
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पुलिस ने कैसे पकड़ा?
शाम करीब साढ़े सात बजे अलर्ट मिलने पर, अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जानकारी और मोबाइल फोन सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (एसडीआर) डेटा के आधार पर भागने के संभावित रास्तों का पता लगाया। इससे संदिग्धों के बनासकांठा की ओर जाने का संकेत मिला। स्थानीय नेटवर्क से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने अहमदाबाद जिले के विरमगाम के पास संदिग्ध कार का पता लगाया और पाया कि बिना नंबर वाली एक गाड़ी जा रही थी। लोकल क्राइम ब्रांच और विरमगाम टाउन पुलिस की टीमों ने बिना नंबर वाली गाड़ी को रोकने के लिए ट्रक से नाकाबंदी की और मौके पर ही एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ ने गिरफ्तार संदिग्ध ने बताया कि उसके तीन साथी चोरी का सोना लेकर कार में आगे निकल गए थे। इसके बाद पुलिस ने कार का पता लगाया और विरमगाम के पास इंस्पेक्टर एसए गढ़वी और परेश जानी के नेतृत्व में जाल बिछाकर बाकी संदिग्धों को पकड़ लिया।
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इंस्पेक्टर को 500 मीटर घसीटा
पुलिस को देखते ही संदिग्धों ने अपनी कार गढ़वी की पुलिस गाड़ी से टकरा दी और पीछे से भागने की कोशिश की। पुलिस रिलीज के अनुसार, गढ़वी ने चलती कार का दरवाजा पकड़कर कार के अंदर पहुंचने, हैंडब्रेक खींचने और गाड़ी को रोकने में कामयाब रहे। इस दौरान उन्हें लगभग 500 मीटर तक घसीटा गया। पुलिस के दूसरे कर्मचारियों ने तुरंत कार अपने कब्जे में लिया और उसमें सवार लोगों को गिरफ्तार किया। एक और संदिग्ध, जो पास के खेतों से भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भी घेरकर हिरासत में ले लिया गया।
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मुख्यमंत्री ने दी बधाई
अधिकारियों ने बताया कि चोरी का सारा सामान (वजन दो किलो नौ सौ ग्राम और कीमत करीब चार करोड़ रुपये) कार की सीट कवर के अंदर छिपा हुआ मिला। अपराध में इस्तेमाल की गई दोनों गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर ली। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस और पश्चिमी रेलवे जीआरपी की बहादुरी पर बधाई दी।