एअर इंडिया: रियाद, दम्माम और जेद्दाह की एयरलाइन ने निलंबित कीं उड़ानें, यात्रियों के लिए निर्देश भी किए जारी

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यह निलंबन दोनों एअरलाइंस को सऊदी शहरों से जोड़ने वाली उड़ानों पर लागू होगा। जिन यात्रियों ने 10 नवंबर या उससे पहले बुकिंग कराई थी, वे प्रभावित हुए हैं। रियाद और दम्माम के लिए 30 नवंबर तक की यात्रा वाले यात्री प्रभावित हैं। जेद्दाह के लिए 21 नवंबर तक की यात्रा वाले यात्री भी प्रभावित हैं। ऐसे यात्री मुफ्त पुनर्निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं। उपलब्धता के आधार पर या रद्दीकरण पर पूरा रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं। एअर इंडिया के यात्री सऊदी अरब में किसी भी चालू एअर इंडिया स्टेशन के लिए अपनी यात्रा पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। एअर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों के पास सऊदी अरब या बहरीन में किसी भी चालू एअर इंडिया एक्सप्रेस स्टेशन के लिए पुनर्निर्धारण का विकल्प होगा।रियाद और दम्माम की बुकिंग वाले यात्री 14 दिसंबर, 2026 तक अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। जेद्दाह की बुकिंग वाले यात्री 5 दिसंबर, 2026 तक अपनी यात्रा पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। पुनर्निर्धारण या रिफंड के लिए एअर इंडिया के यात्री एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं। एअर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री अपनी सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं। यात्री सहायता के लिए एयरलाइन के शहर बुकिंग कार्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं।यह कदम यमन के हूती मिलिशिया द्वारा सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद उठाया गया है। हूती मिलिशिया ने शुक्रवार को ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक शृंखला का दावा किया था। इन हमलों में रियाद में अरामको सुविधाएं शामिल थीं। शरूरह एअरपोर्ट पर एक सैन्य कार्गो विमान और खमीस मुशैत एअर बेस को भी निशाना बनाया गया था।सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों ने पूर्वी क्षेत्र और रियाद में ड्रोन को रोका और नष्ट किया था। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने टेलीग्राम पर बयान जारी किए। उन्होंने दावा किया कि समूह के बलों ने सऊदी राजधानी में अरामको कंपनी को ड्रोन से निशाना बनाया था। सारी ने कहा कि इस अभियान ने अपना उद्देश्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था।