शरद-अजीत गुट के विलय पर सस्पेंस बरकरार: मंत्री छगन भुजबल बोले- व्यक्तिगत नहीं, सब की सहमति से होगा फैसला

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता छगन भुजबल ने शुक्रवार को पार्टी के दो गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही अटकलों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि दूसरा गुट असल में क्या चाहता है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विलय के बारे में कोई भी फैसला व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए।

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के साथ उनकी हालिया मुलाकातें पूरी तरह से निजी थीं। उनमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। साथ ही, उन्होंने यह भी माना कि अगर पवार गुट के दोनों धड़े फिर से एक हो जाएं, तो इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी होगी।इन अफवाहों पर बात करते हुए मंत्री भुजबल ने कहा, 'हमारी पार्टी के सभी नेता एक साथ बैठकर फैसला लेंगे। हमें अभी तक यह समझ नहीं आया है कि वे (दूसरा गुट) क्या चाहते हैं। अगर हम इस बारे में सोचें, तो यह कैसे काम करेगा? क्या सभी एनडीए में शामिल होंगे? या फिर सभी इंडिया गठबंधन में जाएंगे? इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है।'सुनेत्रा पवार के हालिया बयान का जिक्र करते हुए - जिसमें उन्होंने कहा था कि विलय के बारे में सही समय आने पर पता चल जाएगा - मंत्री भुजबल ने भरोसा जताया कि वह सबको विश्वास में लेंगी और सही समय आने पर सबको सूचित कर देंगी।उनके सीधे बयानों ने इन संकेतों को और हवा दे दी है कि पर्दे के पीछे वास्तव में विलय को लेकर बातचीत चल रही हो सकती है। मंत्री भुजबल ने दावा किया कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी (एसपी) के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच, उनकी मौजूदगी में विलय को लेकर बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि यह चर्चा 45 मिनट से अधिक समय तक चली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है।मंत्री भुजबल ने बताया कि उनकी सर्जरी के बाद, जब अजीत पवार उनसे मिलने आए, तो उसी समय जयंत पाटिल भी वहां पहुंच गए। "बातचीत के दौरान, मैंने यह सुझाव रखा कि एनसीपी के दोनों गुटों को एक साथ आ जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अजीत पवार अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, इसलिए उन्हें एकजुट हो जाना चाहिए।' 'इस चर्चा के दौरान, जयंत पाटिल ने एक सवाल उठाया कि क्या उनके गठबंधन सहयोगी इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अजीत पवार का गुट फिलहाल एनडीए के साथ सत्ता में है।'उन्होंने आगे कहा, 'मैंने स्पष्ट किया कि अजीत पवार पार्टी अध्यक्ष हैं और इस पर वही फैसला लेंगे, जबकि शरद पवार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, इसलिए इस विषय पर बातचीत की जा सकती है।' हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि उस बैठक के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। मौजूदा अटकलों के बिखरे हुए स्वरूप की आलोचना करते हुए, मंत्री भुजबल ने क्रिकेट का उदाहरण देते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ने का आग्रह किया।अजित पवार गुट के विधायकों की शरद पवार से मुलाकात की खबरों पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने पुष्टि की कि वह खुद भी अस्पताल और उनके आवास पर जाकर वरिष्ठ नेता से मिल चुके हैं।' शरद पवार के राजनीतिक व्यवहार की तारीफ करते हुए मंत्री भुजबल ने कहा, 'हमारे संबंध अच्छे हैं। पवार साहब का स्वभाव ऐसा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी क्यों न हो, वे उनसे रिश्ते बनाए रखते हैं और स्नेह से बात करते हैं। वे हर बात में दुश्मनी नहीं पालते। यह हमने उनसे ही सीखा है, क्योंकि वे राज्य के सबसे वरिष्ठ नेता हैं।'