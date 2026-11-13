'राहुल आदतन झूठे': फोन टैपिंग के आरोप पर बिफरी भाजपा; कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर घेरा; पढ़ें वार-पलटवार

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ घंटे पहले आरोप लगाया था कि उनके फोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके फोन की 'प्रधानमंत्री टैपिंग करा रहे हैं'। विज्ञापन



राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मोदी के साथ आमने-सामने की बहस प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर खत्म कर देगी। उन्होंने इसी महीने की शुरुआत में संसद में मोदी को बहस की चुनौती दी थी। विज्ञापन विज्ञापन



भाजपा ने राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए?

पीटीआई से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी 'हिट एंड रन की राजनीति' करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हर कुछ दिन में नए आरोप लगाते हैं। लेकिन उन्हें साबित करने की परवाह नहीं करते।



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सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी हिट एंड रन की राजनीति में भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक दिन कोई बेतुका आरोप लगा सकते हैं। उन्हें उसके समर्थन में सबूत देने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती और तीन दिन के अंदर जब वह अपना आरोप साबित नहीं कर पाते, तो किसी दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं।



सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करने के राहुल गांधी के पुराने दावे का जिक्र करते हुए सिन्हा ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि दोनों आरोप एक साथ सही कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, या तो राहुल गांधी का पहला आरोप सही था या उनका दूसरा आरोप सही है। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी आदतन झूठ बोलते हैं। वह हर नए दिन कोई नया झूठ या नई अफवाह फैलाए बिना नहीं रह सकते।



राष्ट्रपति से मुलाकात का जिक्र कर भाजपा ने क्या कहा?

सिन्हा ने पिछले महीने राहुल गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भी कांग्रेस नेता वोट चोरी के अपने दावों के समर्थन में सबूत नहीं दे पाए थे।



उन्होंने कहा, पांच हफ्ते पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। उन्होंने राहुल से 'वोट चोरी' के सबूत लेकर वापस आने को कहा था। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के पास दोबारा जाने या उनसे मिलने का नया समय मांगने की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, आज वह दावा कर रहे हैं कि सभी सबूत उनके फोन में हैं और इसलिए उनके फोन की टैपिंग की जा रही है।



सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को 'परिपक्व होना चाहिए'। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें ऐसी बातें महसूस हो रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, तो उन्हें डॉक्टर से पेशेवर मदद लेनी चाहिए।



महंगाई पर कांग्रेस का तंज

कांग्रेस ने जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। पार्टी ने कहा कि यह 'अमृत काल' नहीं, बल्कि 'महंगाई का भूचाल' है।कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर मीडिया की कुछ खबरें साझा कीं। इन खबरों में दावा किया गया था कि लोग बढ़ती महंगाई और खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से परेशान हैं।



कांग्रेस ने क्या कहा?

रमेश ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा, मोदी सरकार में महंगाई अब सिर्फ 'डायन' नहीं रह गई है। अब यह बिन बुलाया मेहमान बन गई है, जो हर घर का बजट खा रही है। उन्होंने दावा किया कि रसोई से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत की चीज तक की कीमतें बेकाबू हो गई हैं।



रमेश ने कहा, मोदी सरकार की गलत नीतियों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पिछले 12 साल से महंगाई बढ़ रही है। इसका असली असर सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।



'लेकिन इस साल तो ये आंकड़े भी हर महीने बढ़ रहे हैं। खुदरा महंगाई दो साल के सबसे ऊंचे स्तर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि खाने-पीने की 12 में से 11 श्रेणियों में महंगाई बढ़ी है। इसके बावजूद घमंडी 'प्रवचन मंत्री' अपनी सरकार के प्रदर्शन पर चुप हैं'। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ घंटे पहले आरोप लगाया था कि उनके फोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके फोन की 'प्रधानमंत्री टैपिंग करा रहे हैं'।राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मोदी के साथ आमने-सामने की बहस प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर खत्म कर देगी। उन्होंने इसी महीने की शुरुआत में संसद में मोदी को बहस की चुनौती दी थी।पीटीआई से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी 'हिट एंड रन की राजनीति' करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हर कुछ दिन में नए आरोप लगाते हैं। लेकिन उन्हें साबित करने की परवाह नहीं करते।ये भी पढ़ें: असम: काजीरंगा के पास बड़ा हादसा, मिनी बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर; 20 लोगों की मौत सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी हिट एंड रन की राजनीति में भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक दिन कोई बेतुका आरोप लगा सकते हैं। उन्हें उसके समर्थन में सबूत देने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती और तीन दिन के अंदर जब वह अपना आरोप साबित नहीं कर पाते, तो किसी दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं।सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करने के राहुल गांधी के पुराने दावे का जिक्र करते हुए सिन्हा ने सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि दोनों आरोप एक साथ सही कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, या तो राहुल गांधी का पहला आरोप सही था या उनका दूसरा आरोप सही है। लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी आदतन झूठ बोलते हैं। वह हर नए दिन कोई नया झूठ या नई अफवाह फैलाए बिना नहीं रह सकते।सिन्हा ने पिछले महीने राहुल गांधी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भी कांग्रेस नेता वोट चोरी के अपने दावों के समर्थन में सबूत नहीं दे पाए थे।उन्होंने कहा, पांच हफ्ते पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। उन्होंने राहुल से 'वोट चोरी' के सबूत लेकर वापस आने को कहा था। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के पास दोबारा जाने या उनसे मिलने का नया समय मांगने की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, आज वह दावा कर रहे हैं कि सभी सबूत उनके फोन में हैं और इसलिए उनके फोन की टैपिंग की जा रही है।सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी को 'परिपक्व होना चाहिए'। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें ऐसी बातें महसूस हो रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, तो उन्हें डॉक्टर से पेशेवर मदद लेनी चाहिए।कांग्रेस ने जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। पार्टी ने कहा कि यह 'अमृत काल' नहीं, बल्कि 'महंगाई का भूचाल' है।कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर मीडिया की कुछ खबरें साझा कीं। इन खबरों में दावा किया गया था कि लोग बढ़ती महंगाई और खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से परेशान हैं।रमेश ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा, मोदी सरकार में महंगाई अब सिर्फ 'डायन' नहीं रह गई है। अब यह बिन बुलाया मेहमान बन गई है, जो हर घर का बजट खा रही है। उन्होंने दावा किया कि रसोई से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत की चीज तक की कीमतें बेकाबू हो गई हैं।रमेश ने कहा, मोदी सरकार की गलत नीतियों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पिछले 12 साल से महंगाई बढ़ रही है। इसका असली असर सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।'लेकिन इस साल तो ये आंकड़े भी हर महीने बढ़ रहे हैं। खुदरा महंगाई दो साल के सबसे ऊंचे स्तर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि खाने-पीने की 12 में से 11 श्रेणियों में महंगाई बढ़ी है। इसके बावजूद घमंडी 'प्रवचन मंत्री' अपनी सरकार के प्रदर्शन पर चुप हैं'।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। मामला उनके फोन टैपिंग के आरोपों से जुड़ा है। भाजपा ने कहा कि विपक्ष के नेता उन पर बिना सबूत के 'बेतुके आरोप' लगा रहे हैं।