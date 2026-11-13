एक्सप्लेनर: डब्ल्यूएचओ के मानक से 20 गुना जहरीली हुई दिल्ली की हवा, फेफड़े के साथ इन अंगों पर भी होगा असर

दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हवा में मौजूद सूक्ष्म जहरीले कण लोगों के फेफड़ों से लेकर दिल और दिमाग तक को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे एक्यूआई डॉट इन के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पीएम2.5 का स्तर 296 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से तय 24 घंटे की सुरक्षित गाइडलाइन 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से करीब 20 गुना ज्यादा है।

वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के पार पहुंचकर 'गंभीर' श्रेणी में चला गया है। राजधानी के कुछ इलाकों में एक्यूआई 500 के करीब दर्ज किया गया। प्रदूषण की इस स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति भी सांस लेने में परेशानी महसूस कर सकता है, जबकि अस्थमा, हृदय रोग और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है।हवा में मौजूद प्रदूषण के सूक्ष्म कण केवल खांसी, जुकाम या सांस लेने में परेशानी तक सीमित नहीं रहते। इनका असर शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है। सवाल है कि आखिर पीएम2.5 इतना खतरनाक क्यों है? भारत में हवा की गुणवत्ता मापने के क्या मानक हैं? कितना एक्यूआई होने पर हवा को सुरक्षित माना जाता है और प्रदूषण हमारे शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचाता है? आइए समझते हैं...

क्या है पीएम2.5 और यह इतना खतरनाक क्यों है?

पीएम2.5 का पूरा नाम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। ये हवा में मौजूद ऐसे बेहद सूक्ष्म कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इनका आकार इतना छोटा होता है कि एक इंसान के बाल की चौड़ाई इन कणों से लगभग 30 गुना ज्यादा होती है। इन कणों में धूल, धुआं, कालिख, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, उद्योगों का धुआं और पराली जलाने से पैदा होने वाले प्रदूषक शामिल हो सकते हैं। इसका छोटा आकर इसे और भी खतरनाक बनाता है।



आमतौर पर बड़े धूलकण नाक और गले में ही काफी हद तक रुक जाते हैं, लेकिन पीएम2.5 जैसे महीन कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। इनमें से कुछ कण फेफड़ों की सुरक्षा परत को पार कर रक्तप्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद ये शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। लंबे समय तक इन कणों के संपर्क में रहने से एक स्वस्थ व्यक्ति को भी सांस संबंधी बीमारी, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि पीएम2.5 को वायु प्रदूषण के सबसे चिंताजनक घटकों में गिना जाता है।



अब जानते हैं भारत में हवा की गुणवत्ता मापने के क्या मानक हैं?

भारत में हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण से जुड़े जटिल आंकड़ों को एक आसान संख्या और रंग के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना है। भारत में एक्यूआई को छह श्रेणियों में बांटा गया है। इनके आधार पर हवा की स्थिति और उससे होने वाले संभावित स्वास्थ्य प्रभावों का आंकलन किया जाता है।