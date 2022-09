PFI Ban : पीएफआई पर पाबंदी के बाद अब शुरू होगा कानूनी दांव-पेच का दौर, जानें आगे क्या होगा

केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) व उसके आठ सहयोगी संगठनों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। उसे बहुरुपिये आतंकी संगठनों पर नजर रखने के साथ ही पाबंदी के बचाव में कानूनी दांव-पेचों का भी सामना करना पड़ेगा। ये संगठन पाबंदी के खिलाफ कुछ दिनों में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

Delhi | NIA was investigating it and based on the evidence, this action has been taken. If they (PFI) wouldn't have been dangerous then why would they have been banned?: Ajay Mishra Teni, MoS, Union Home Ministry on ban on #PFI pic.twitter.com/wjTdJ1XQmm