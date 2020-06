महाराष्ट्रः पालघर लिंचिंग मामले में अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे विशेष सरकारी वकील नियुक्त

महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग मामले में अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान 16 अप्रैल को कार से सूरत जा रहे दो साधुओं और उनके ड्राइवर को बच्चा चोर समझ कर पालघर जिले के डहाणू तालुका के गढ़चिंचले गांव में भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

Palghar lynching case: Advocate Satish Maneshinde has been appointed as a special public prosecutor in the case. #Maharashtra