कमीशन के लिए बनाई पार्टी: चंदा लिया और टैक्स बचाया; 314 करोड़ के घोटाले में तीन दलों पर केस, एफआईआर दर्ज

गुजरात सीआईडी ने करोड़ों के चुनावी चंदे और कर चोरी घोटाले में तीन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की है। इस घोटाले से वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच सरकारी खजाने को 314 करोड़ का नुकसान हुआ। सीआईडी ने आणंद स्थित स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी (एसएपी), अहमदाबाद की सत्यवादी रक्षक पार्टी (एसआरपी) और गरीब कल्याण पार्टी (जीकेपी) के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए। तीनों दलों के पदाधिकारियों के साथ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को भी आरोपी बनाया गया है।

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