आज के दिन: हैदराबाद में पदयात्रा में हिस्सा लेंगे अमित शाह, यूपी में चुनाव तैयारियां परखेगा निर्वाचन आयोग

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आइये जानते हैं आज के अहम घटनाक्रम...



तमिलनाडु: पुदुक्कोट्टई में मुख्यमंत्री विजय की विकास परियोजनाएं और रोडशो

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 2 नवंबर को पुदुक्कोट्टई का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 23 करोड़ रुपये की लागत से बने एक आधुनिक बस स्टैंड और 8 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इनडोर खेल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे स्थानीय लाभार्थियों को कल्याणकारी सहायता भी वितरित करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रमों के समापन के बाद मुख्यमंत्री शहर में 1.5 किलोमीटर लंबा रोडशो करेंगे। विज्ञापन आज 2 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। आज देशभर में कई सियासी गतिविधियों से लेकर अदालती कार्यवाही के लिहाज से अहम दिन है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज वायुसेना की टीम भव्य एयर शो का आयोजन करेगी। इसके अलावा केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसी) की टीम आज उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी और यूपी में चुनाव की तैयारियों को परखेगी।

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तेलंगाना: हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पदयात्रा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में एक विशाल पदयात्रा निकालेंगे। यह पदयात्रा निजाम कॉलेज स्थित बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा से दोपहर 3 बजे शुरू होकर मोअज्जमजाही चौरास्ता तक जाएगी, जहां शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना भाजपा के अनुसार, यह मार्च 'एसआईआर' प्रक्रिया पर कांग्रेस के कथित भ्रामक प्रचार के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता शामिल होंगे।



पश्चिम बंगाल: कोलकाता में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली

कोलकाता में 2 नवंबर को भाजपा एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है, जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ नाम से यह मार्च कॉलेज स्ट्रीट से शुरू होकर धर्मतल्ला पर समाप्त होगा। इस रैली का उद्देश्य वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा एनडीए सरकारों को कथित रूप से अस्थिर करने के प्रयासों के खिलाफ जनमत तैयार करना है।

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छत्तीसगढ़: नवा रायपुर में वायुसेना की 'सारंग' टीम का भव्य एयर शो

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस समारोह के तहत भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध 'सारंग' हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम 2 नवंबर को नवा रायपुर के सेंद झील क्षेत्र में एयर शो प्रस्तुत करेगी। ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार के नेतृत्व में पांच स्वदेशी 'ध्रुव' हेलीकॉप्टर साहसिक हवाई करतब दिखाएंगे। इस डिस्प्ले टीम में दो महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर अंकिता और स्क्वाड्रन लीडर अक्षया भी शामिल हैं।



सुप्रीम कोर्ट: पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की पासपोर्ट वापसी याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की उस याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने हाथरस मामले की जमानत शर्तों के तहत जमा अपना पासपोर्ट वापस दिलाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की वकील द्वारा आवश्यक निर्देश लेने के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित की थी।



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उत्तर प्रदेश: विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचेगा चुनाव आयोग

वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों का एक दल 2 नवंबर को मेरठ पहुंचेगा। यह दल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जमीनी स्तर की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा। राज्य में चुनाव की तैयारियों के तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम-स्तरीय जांच और मॉक पोल की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।



खेल: अलेक्जेंडर ज्वेरेव बनेंगे दुनिया के नए नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी

जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव विएना में एर्स्टे बैंक ओपन के क्वार्टर फाइनल में जीत के दम पर 2 नवंबर को आधिकारिक तौर पर पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर पहुंच जाएंगे। 29 वर्षीय ज्वेरेव चोटिल यानिक सिनर की जगह शीर्ष स्थान हासिल करेंगे। इसके साथ ही वे विश्व के 30वें नंबर 1 खिलाड़ी और 1974 के बाद शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज पहली बार बने खिलाड़ी होंगे।