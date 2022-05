{"_id":"628183490fdc8914006d3386","slug":"88-lakh-people-got-employment-in-april-32-lakh-still-unemployed","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीएमआईई की रिपोर्ट : महामारी के बाद किसी एक महीने में सबसे ज्यादा लोगों को मिला रोजगार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, कोलकाता। Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 16 May 2022 04:18 AM IST