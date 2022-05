{"_id":"628f01b2bee8972ecc76399f","slug":"4-thalassemic-children-tested-positive-for-hiv-in-nagpur-allegedly-after-blood-transfusion","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra News: नागपुर में चार बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमण वाला खून, तीन संक्रमित, एक की मौत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागपुर Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 26 May 2022 10:01 AM IST