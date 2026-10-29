आज के दिन: किसान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का चौथा मैच

विपक्ष का ‘जनता के बीच महाभियोग’ कार्यक्रम

विपक्षी गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग तेज करने की तैयारी में है। शुक्रवार को दिल्ली में गठबंधन के ‘जनता के बीच महाभियोग’ कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास 10, राजाजी मार्ग पर होगा। इसका आयोजन एक नवंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की संयुक्त रैली से पहले किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष अपने आरोप और उन्हें पद से हटाने की मांग को सार्वजनिक मंच पर रखेगा। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)