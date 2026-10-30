यूपी में नई भूमिका में दिखेंगे अजय राय: चुनाव में मिलेगा कांग्रेस का अहम जिम्मा, क्या संदेश देने की कोशिश?

यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस छोड़ने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस नेतृत्व अजय राय को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी देने का मन बना रहा है। नेतृत्व की योजना उन्हें अहम भूमिका दे कर खासतौर से पूर्वांचल में अगड़ा वर्ग को सियासी संदेश देने की है। गौरतलब है कि जब इस महीने की शुरुआत में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया था, तब पार्टी में उनके भविष्य को ले कर अटकलों का दौर शुरू हो गया था।

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