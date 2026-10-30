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LPG से GST तक 01 नवंबर से बदल रहे ये 5 नियम, हर घर हर जेब पर पड़ेगा असर

Fri, 30 Oct 2026 06:15 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Fri, 30 Oct 2026 06:15 AM IST
From LPG to GST, 5 rules are changing starting November 1st—this will impact every household and every pocket.
नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलावों और जरूरी समय-सीमाओं पर लोगों की नजर रहने वाली है। इन बदलावों का असर आम उपभोक्ताओं, पेंशनर्स, कारोबारियों और टैक्सपेयर्स पर पड़ सकता है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों तक, हर महीने की पहली तारीख को होने वाली समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े नियमों में प्रस्तावित बदलाव और पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय-सीमा भी नवंबर के प्रमुख वित्तीय विषयों में शामिल हैं। हालांकि, सभी बदलावों की वास्तविक स्थिति और उनके प्रभाव को समझने के लिए संबंधित विभागों की आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान देना जरूरी है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 26 अक्टूबर को जारी सरकारी अधिसूचना में भारत सरकार ने 1 नवंबर से जीएसटी से संबंधित कुछ नियमों में ढील देने की योजना का उल्लेख किया है। इन बदलावों में बिक्री के बाद ग्राहकों को दिए जाने वाले डिस्काउंट से जुड़े नियम शामिल हैं। कारोबारियों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिक्री के बाद मिलने वाली छूट का जीएसटी की गणना और टैक्स अनुपालन पर प्रभाव पड़ सकता है। नियमों में प्रस्तावित राहत से व्यवसायों को छूट से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने और कर संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव संबंधित अधिसूचना में निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा।

इसके अलावा, सरकार इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना करने वाले कारोबारियों के लिए प्रोविजनल रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में भी कदम उठा रही है। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की स्थिति तब बनती है, जब किसी उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर जीएसटी की दर तैयार उत्पाद की तुलना में अधिक होती है। ऐसी परिस्थिति में कारोबारियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो सकता है, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है। रिफंड प्रक्रिया तेज होने से पात्र व्यवसायों को आर्थिक राहत मिल सकती है और कारोबार में नकदी का प्रवाह बेहतर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन उपायों की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी।

नवंबर में एलपीजी सिलेंडर और विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में होने वाले संभावित बदलाव भी चर्चा में रहेंगे। तेल कंपनियां आमतौर पर इन ईंधनों की कीमतों की समीक्षा करती हैं। कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती का असर घरेलू बजट, होटल-रेस्तरां उद्योग और विमानन क्षेत्र पर पड़ सकता है। वहीं, पेंशनर्स के लिए नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बेहद जरूरी है। इसके माध्यम से पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि की जाती है। कुल मिलाकर, नवंबर में जीएसटी नियमों, ईंधन की कीमतों और पेंशन संबंधी समय-सीमाओं पर नजर रखना जरूरी होगा, ताकि लोग समय रहते अपने वित्तीय फैसले ले सकें और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें।
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