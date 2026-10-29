चौथे टी20 में ईशान की होगी वापसी?: नेट्स पर बहाया पसीना, वैभव को बैटिंग के गुर सिखाते दिखे गंभीर; देखें फोटोज

बीसीसीआई ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'ईडन पार्क, ऑकलैंड। चौथे टी20 से पहले मैच रेडी होते हुए खिलाड़ी।' तस्वीरों में तिलक शॉट्स लगाते दिख रहे हैं। वहीं, कोच गौतम गंभीर वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी के गुर सिखाते दिखे। नेट्स के दौरान वैभव ईशान किशन के साथ मस्ती मजाक भी करते दिखे। वहीं, ईशान भी खुलकर शॉट्स खेलते दिखे।तस्वीरों में तिलक और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के साथ सुकून के कुछ पल बिताते दिखे। वहीं, शिवम दुबे बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी का अभ्यास करते दिखे। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और मयंक यादव भी गेंदबाजी अभ्यास करते दिखे। वहीं, कोच गंभीर और मोर्ने मोर्कल टीम हडल में खिलाड़ियों से कुछ बोलते भी दिखे।