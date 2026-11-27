खास बात यह है कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के पुनर्जन्म की पहचान और पुष्टि की जिम्मेदारी भारत में स्थापित गादेन फोडरंग ट्रस्ट को दी है। परंपरा के अनुसार किसी बड़े बौद्ध धर्मगुरु की मृत्यु से पहले उनके अगले जन्म से जुड़े कुछ संकेत मिल सकते हैं। उनकी मृत्यु के बाद वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु सपनों, धार्मिक संकेतों और भविष्यवाणी के आधार पर नए जन्म की तलाश करते हैं। दलाई लामा के मामले में नेचुंग ओरेकल से भी मार्गदर्शन लिया जाता है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों से लेकर कई साल तक चल सकती है। इसके बाद वरिष्ठ भिक्षु और एक अंतरिम धर्मगुरु मिलकर नए दलाई लामा की पहचान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं।

दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर क्या विवाद है?

वहीं चीन चाहता है कि अगले दलाई लामा की पहचान की प्रक्रिया में उसकी भूमिका बनी रहे। इसके लिए वह गोल्डन अर्न नाम की एक पुरानी व्यवस्था का हवाला देता है। इस तरीके की शुरुआत 1792 में चीन के किंग राजवंश के सम्राट कियानलोंग ने की थी। इसके तहत पहले पारंपरिक तरीकों से संभावित उत्तराधिकारी बच्चों की पहचान की जाती है। इसके बाद उनके नाम एक सोने के कलश में रखे जाते हैं और उनमें से पर्ची निकालकर अगले धर्मगुरु का चयन किया जाता है।



हालांकि, इतिहास में हर दलाई लामा को चुनने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तिब्बती समुदाय के कई लोग इसे अपने धार्मिक मामलों में चीन का दखल मानते हैं। उनका कहना है कि इससे उत्तराधिकारी के चयन में चीनी सरकार अपने हितों के मुताबिक प्रभाव डाल सकती है।



साल 2007 में चीन ने एक नियम बनाया, जिसके तहत कुछ पुनर्जन्म लेने वाले बौद्ध धर्मगुरुओं की पहचान में गोल्डन अर्न प्रक्रिया का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया। वहीं जुलाई 2025 में 14वें दलाई लामा ने साफ किया कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान की जिम्मेदारी गादेन फोडरंग ट्रस्ट की होगी। इसके जवाब में चीन ने दोहराया कि अगले दलाई लामा का चयन गोल्डन अर्न प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए।



यही मतभेद अब इस उत्तराधिकार विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है। इस विवाद के चलते भविष्य में दो अलग-अलग 15वें दलाई लामा सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक की पहचान दलाई लामा का ट्रस्ट तिब्बती धार्मिक परंपराओं के आधार पर करेगा, जबकि दूसरे को चीन की सरकार मान्यता दे सकती है।



दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भारत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार ने इस मामले में किसी पक्ष का समर्थन करने से इनकार किया है। कुछ समय पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से जुड़े मामलों में कोई रुख नहीं अपनाता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में सभी धर्मों को मानने की आजादी पहले की तरह जारी रहेगी।