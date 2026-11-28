तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जवान तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आज यहां दीपथून पत्थर के खंभे पर पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' प्रज्वलित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है।

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सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक कंपनी को इलाके में तैनात किया गया है और वे आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई है। हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलेंगे।'शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 28 नवंबर को मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 'दीपथून' पत्थर के खंभे पर पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाया जाए। कोर्ट ने सभी भक्तों को इस समारोह में शामिल होने की अनुमति दी और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात करने का आदेश दिया।विश्व हिंदू रक्षा परिषद की महिला अध्यक्ष, यमुना पाठक ने कहा, 'मैं तिरुपरनकुंद्रम कार्तिगई दीपम विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक हस्तक्षेप का स्वागत करती हूं। मुख्यमंत्री विजय की टीवीके सरकार किस संवैधानिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्देश की अनदेखी कर सकती है? हम मंदिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को निलंबित करने और मंदिर के प्रबंधन के लिए दो सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों को रिसीवर के रूप में नियुक्त करने के फैसले का स्वागत करते हैं। हम वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और मंदिर प्रशासन को जारी किए गए अवमानना नोटिस की सराहना करते हैं। यह पवित्र दीपम संविधान की सर्वोच्चता, धार्मिक स्वतंत्रता की पवित्रता और न्यायिक सत्ता की अखंडता को उजागर करे।'वह आगे कहती हैं, "मैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 2029 तक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लागू करने की नई पहल का पूरे दिल से स्वागत करती हूँ... कैबिनेट से मिली मंजूरी, इस संवैधानिक प्रतिबद्धता को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है... लोकसभा सीटों में सभी राज्यों के लिए समान रूप से 50% की प्रस्तावित वृद्धि, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से जुड़ी चिंताओं को दूर करती है। 2051 तक राज्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखना, सहकारी संघवाद (cooperative federalism) के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है..."यह घटनाक्रम तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 'दीपथून' पत्थर के खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' न जलाए जाने को लेकर हुए विवाद के बीच सामने आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक अंतरिम आदेश में वहां दीप जलाने का निर्देश दिया था। मंगलवार को वार्षिक 'कार्तिगई दीपम' उत्सव के दौरान, 'महा दीपम' को 'उची पिल्लयार मंदिर' के पास जलाया गया, जबकि निर्धारित समारोह से पहले 'दीपथून' के पास पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।इस बीच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज अपने पिछले आदेश की जानबूझकर अवहेलना किए जाने का संज्ञान लिया। कोर्ट ने गौर किया कि उसके निर्देशों और मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष मदुरै जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए उस आश्वासन के बावजूद 24 नवंबर को पारंपरिक दीप नहीं जलाया गया।इससे पहले, जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 24 नवंबर को एक बार के लिए, सख्त शर्तों के साथ दीप जलाने की अनुमति दी थी। साथ ही, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस निर्देश को कोई कानूनी नजीर नहीं माना जाएगा और न ही इससे स्वामित्व या पारंपरिक अधिकारों से जुड़े व्यापक दावों का कोई समाधान निकलेगा।20 नवंबर को, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की। इसमें कोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित सिकंदर बादशाह दरगाह के पास 'दीपथून' पर 'कार्तिगई दीपम' के अवसर पर एक बार दीप जलाने की अनुमति दी गई थी।