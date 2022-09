Rare Case : 17 साल का बेटा करना चाहता है पिता को लिवर डोनेट, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश का 17 साल का एक बेटा गंभीर रूप से बीमार अपने पिता को अपना लिवर डोनेट करना चाहता है। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत देने की गुहार लगाई है।

बालक की याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बालक के पिता को जान बचाने के लिए लिवर की जरूरत है। वह गंभीर रूप से बीमार हैं। चूंकि बालक की उम्र कम है, इसलिए देश के अंगदान कानून इसमें बाधक बन सकते हैं। अब देखना होगा कि विशेष परिस्थिति व बच्चे की पिता की जान बचाने की आकांक्षा के चलते राज्य सरकार व सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी।

Supreme Court issues notice to the Uttar Pradesh government on a plea of a 17-year-old boy seeking permission to donate his liver to his father who needs liver transplantation and is in critical condition. pic.twitter.com/dgDANTAKUP